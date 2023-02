Résultats financiers : Airbnb a terminé 2022 avec une saison record

Airbnb a réalisé sa meilleure saison des fêtes de fin d’année, avec un chiffre d’affaires de 1,9 milliard de dollars pour le quatrième trimestre 2022, grâce à une croissance «solide» du nombre de réservations, d’après un communiqué de résultats publié mardi. Les revenus de la plateforme de réservation de logements ont ainsi progressé de 24% sur un an, malgré un contexte économique difficile marqué par l’inflation et les plans sociaux massifs aux Etats-Unis.

Surtout, son bénéfice net a été quasiment multiplié par cinq, à 319 millions de dollars, bien au-delà des attentes du marché. C’est le «quatrième trimestre le plus rentable» de l’histoire d’Airbnb, a souligné le groupe californien. Son titre prenait plus de 9% lors des échanges électroniques, après la clôture de la Bourse de New York. Brian Chesky, le patron de l’entreprise, s’est en outre montré optimiste pour le trimestre en cours, avec des utilisateurs qui «réservent toujours plus en avance».