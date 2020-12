Marchés : Airbnb casse la baraque à Wall Street

Lors de son entrée en bourse jeudi, la plate-forme de location en ligne a vu le prix de son action bondir de 115% par rapport au montant d’introduction.

Le groupe Airbnb a désormais quatre millions d’hôtes à son compteur et plus de 825 millions de clients.

Plus de 100 milliards de dollars

A ce niveau, Airbnb vaut plus de 100 milliards de dollars en Bourse, selon des médias américains.

Mais la vie boursière est depuis repartie de l’avant et les investisseurs montrent un appétit vorace pour les nouvelles arrivées.

Mercredi, le livreur de repas et de courses à domicile DoorDash avait déjà fait une entrée en trombe à Wall Street, en s’envolant de 86% en quelques heures seulement.

Airbnb avait initialement prévu de mettre sur le marché ses actions à une fourchette de prix allant de 44 dollars à 50 dollars l’unité, un intervalle relevé quelques jours plus tard à 56-60 dollars, avant de grimper à 68 dollars.

Le niveau de l’action, qui s’échange sous le symbole «ABNB», a continué à exploser jeudi matin au fur et à mesure que les courtiers et banquiers tentaient d’évaluer au plus juste l’intérêt des investisseurs.