Genève – «Airbnb de la place de parc» pour «fluidifier le trafic»

Lancée cette semaine en Suisse et en France, l’application devrait être à l’avenir disponible dans d’autres pays.

«Chercher un parking prend vingt minutes par jour à Genève, une des villes les plus congestionnées au monde, selon plusieurs études internationales. Tourner encore et encore pour trouver où se garer, cela dégage beaucoup de CO₂, ça fait perdre du temps et ça énerve.» Entrepreneur genevois de 53 ans, Christophe Rencien a sa solution: il a créé Spotiz, une application collaborative gratuite sur laquelle particuliers ou entreprises peuvent louer leurs places de stationnement «pour quelques heures, un jour ou une semaine, c’est égal».