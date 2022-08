Hébergement : Airbnb muscle sa lutte contre les fiestas sauvages

Fin juin, Airbnb avait formalisé l’interdiction d’organiser des fêtes dans les logements proposés sur sa plateforme. La société californienne va encore plus loin, en tentant d’identifier en amont les clients susceptibles d’enfreindre cette règle. Elle va étendre en Amérique du Nord son logiciel testé en Australie avec succès: 35% de fêtes non autorisées en moins. Son outil informatique s’appuie sur toute une série d’indicateurs, dont l’historique des commentaires, la durée du séjour et la distance entre le client potentiel et la maison hôte, quand celle-ci est louée dans son intégralité. Airbnb assure en même temps que cette clientèle recalée pourra toujours réserver des chambres privées dans un espace partagé ou dans une autre propriété en présence de l’hôte d’accueil.