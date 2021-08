Crise en Afghanistan : Airbnb propose d’héberger gratuitement 20’000 réfugiés afghans

La plateforme de locations touristiques entre particuliers a appelé lundi ses hôtes à la générosité pour répondre à «l’une des crises humanitaires les plus graves de notre temps».

Plus de 50’000 personnes déjà évacuées de Kaboul

«Le déplacement et la réinstallation de réfugiés afghans aux États-Unis et ailleurs est l’une des crises humanitaires les plus graves de notre temps», poursuit-il, estimant devoir «agir» et espérant «inspirer d’autres responsables économiques à faire de même».