tourisme : Airbnb revoit le mode d’affichage de ses offres

La plateforme américaine a ajouté une fonctionnalité pour chercher par type de voyage plutôt que par destination.

Airbnb a dévoilé mercredi une nouvelle option de recherche en disant vouloir lutter contre la saturation de certains sites touristiques particulièrement prisés des vacanciers. «L’objectif est d’inciter les consommateurs à chercher ailleurs que dans les endroits les plus bondés, comme Venise, Paris ou les grandes villes américaines», ont expliqué ses responsables.

Les aspirants voyageurs peuvent habituellement chercher leur séjour en renseignant une destination dans une barre de recherche et en sélectionnant des dates. Or les vacanciers optent, la plupart du temps, pour les mêmes destinations, remarque Airbnb. La plateforme va maintenant leur proposer un large panel de catégories comme «plage», «parcs nationaux» ou «ville emblématique» et plusieurs destinations apparaîtront, à divers prix, dans divers pays.