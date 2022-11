Logements : Airbnb se recentre après avoir «créé trop de choses en même temps»

Bousculé par la pandémie, qui a contraint le groupe à licencier, Airbnb a dû revoir ses priorités et a choisi de remettre à plus tard une éventuelle diversification.

«J’avais essayé de créer trop de choses en même temps», a expliqué à l’AFP le patron d’Airbnb, qui veut recentrer la plateforme sur son cœur de métier, les locations de logement et les garanties pour les hôtes, remettant à plus tard une éventuelle diversification.

«Être abordables»

Autre nouveauté destinée à rassurer les futurs hôtes, la plateforme offre désormais de vérifier l’identité de tous les voyageurs qui réservent dans les 35 pays les plus actifs sur Airbnb, et prévoit de l’étendre à tous ses marchés au printemps prochain.

Le groupe a aussi augmenté de 1 à 3 millions de dollars les dommages couverts par son assurance AirCover et mis en place un système pour repérer les réservations qui pourraient déboucher sur des fêtes, bête noire de la plateforme. À titre d’exemple, une réservation pour le lendemain, par des particuliers jeunes, dans la ville même où ils vivent, alertera ainsi Airbnb qui pourra la bloquer pour prévenir une possible fête.

L’immobilier locatif en ligne de mire

«Je pense que ça peut devenir un gros business, s’enthousiasme le dirigeant, mais ça va prendre plus de temps que ce que je pensais. (…) La pandémie a complètement changé notre trajectoire et nous avons modifié nos priorités.» Il apparaît également, dit-il, «qu’il est plus difficile de mettre en adéquation l’offre et la demande» pour ces «expériences» que pour les logements.