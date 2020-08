«On peut dire que c’est mieux que rien, mais vraiment pas beaucoup, estime l’élu. Deux gros problèmes restent irrésolus: la soustraction de logements à la population et l’imposition des revenus de loueurs» anonymes. Sur le premier aspect, une loi interdisant de louer un bien via AirBnB plus de 90 jours par an a été édictée par l’État. Mais il admet sa grande difficulté à la faire respecter (d’avril 2018 à mars 2019, trois dénonciations avaient été enregistrées, pour aucune sanction).