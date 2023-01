Tourisme : Airbnb traîné devant la justice française par l’île d’Oléron

L’île d’Oléron, dans l’ouest de la France, réclame près de 30 millions d’euros à Airbnb pour des manquements à la collecte de la taxe de séjour en 2020 et 2021, dernière déconvenue de la plateforme de location de logements dans l’Hexagone. La communauté de communes de l’île reproche à la plateforme de locations touristiques de ne pas avoir effectué de «déclaration relative à la taxe de séjour» la première année, puis produit une déclaration «incomplète et erronée» la suivante, dans une assignation devant la justice.

Faire un «exemple»

La collectivité de l’île d’Oléron avait déjà réclamé à Airbnb le paiement de plus de 400’000 euros au titre des taxes non versées en 2020 et 2021, somme dont la plateforme s’est acquittée en septembre dernier, après un premier bras de fer. Mais la communauté de communes ne veut pas s’arrêter là. «Airbnb ne peut pas se contenter de procéder à un paiement de ce qui était dû», considère son avocat. «Cela ne sanctionne pas la non-collecte ni la non-déclaration», ajoute-t-il, alors que «la loi prévoit des sanctions» dans ce cas.