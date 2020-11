Résultats : Airbnb: un profit de 219 millions malgré le coronavirus

La plate-forme de location de logements entre particuliers, qui va bientôt entrer en Bourse, a publié un chiffre d’affaires en baisse mais a malgré tout dégagé des profits.

Le groupe, né à San Francisco il y a 13 ans, a créé un concept qui a bouleversé l’industrie des voyages professionnels et du tourisme, avec 4 millions d’hôtes à son compteur. Mais il a été heurté de plein fouet par les mesures sanitaires imposées dans le monde à l’hiver et au printemps dernier.

Longs week-ends

L’entreprise a notamment trouvé une bouée de sauvetage dans l’appétit pour les longs week-ends et vacances à proximité de chez soi, faute de pouvoir voyager. Elle constate aussi que «les séjours de plus de quelques jours ont commencé à augmenter alors que le ‹travail à la maison’ est devenu le ‹travail de n’importe quelle maison' sur Airbnb».

En 2018 et 2019, le groupe avait déjà dégagé un profit pendant la saison estivale, contrairement aux autres trimestres. Mais il a baissé en 2019 (-21% à 267 millions de dollars) et en 2020 (-17% à 219 millions). Ces bénéfices nets constituent néanmoins un signal positif pour les investisseurs. D’autres sociétés relevant de la «gig economy», ou économie du partage, comme Uber, entré en Bourse l’année dernière, n’ont jamais réussi à être rentables.

Airbnb avait démarré son processus d’entrée en bourse à l’été en utilisant un mécanisme dit «confidentiel», mis en place en 2012 et élargi en 2017 aux grosses entreprises par la SEC, qui permet de garder secrètes des informations jugées stratégiques. Ce dispositif permet notamment de s’exposer plus en douceur aux marchés, qui se sont avérés redoutables pour d’autres licornes (entreprises non cotées valorisées à plus d’un milliard), comme WeWork.