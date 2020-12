Marchés : Airbnb va relever le prix de son introduction en Bourse

Le groupe américain, qui entre en Bourse jeudi, va relever la fourchette du prix d’introduction de son action à entre 56 et 60 dollars l’action, contre entre 44 et 50 dollars auparavant.

La plateforme de locations de logements Airbnb, qui doit entrer en Bourse jeudi, va nettement relever son prix d’introduction sur le marché, valorisant le groupe à plus de 40 milliards de dollars, affirme le « Wall Street Journal » dimanche. Le groupe devrait annoncer qu’il relève sa fourchette du prix d’introduction de son action à entre 56 et 60 dollars l’action, contre entre 44 et 50 dollars auparavant, croit savoir le journal.

Nouveaux records

La start-up, propulsée sur le devant de la scène par les mesures de restriction de l’activité provoquées par la pandémie de Covid-19, a elle aussi vendredi relevé sa fourchette de prix unitaire d’entrée en bourse à entre 90 et 95 dollars l’action contre entre 75 et 85 dollars. Le livreur de repas et de courses à domicile viserait alors une valorisation de plus de 30 milliards de dollars.