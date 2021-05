Aviation : Airbus: carnet de commandes en hausse dès 2023

L’avionneur, dont les cadences de production se sont effondrées, a annoncé jeudi qu’il produirait en 2023 davantage d’avions monocouloirs qu’avant la pandémie.

Lors du déclenchement de la pandémie, il en produisait 60 par mois et s’apprêtait à passer courant 2020 à 63 appareils mensuels. Mais face à l’effondrement du trafic aérien, à l’incapacité des compagnies aériennes de prendre livraison de leurs avions et à leurs difficultés financières, il avait annoncé dès le début de la pandémie une baisse de ses cadences de 40%.

«Le secteur de l’aviation commence à se remettre de la crise du Covid-19», affirme le président exécutif d’Airbus Guillaume Faury, cité dans le communiqué. L’avionneur «continue de tabler sur un retour aux niveaux d’avant-crise entre 2023 et 2025 pour le marché des avions commerciaux sous l’impulsion du segment des monocouloirs.» Il «informe donc ses fournisseurs sur son planning de production, donnant ainsi de la visibilité afin de planifier les investissements nécessaires et de sécuriser leurs capacités de production».

Jusqu’à 75 avions par mois

Airbus produit actuellement 40 avions de la famille A320 (A319, A320 et A321) par mois et compte en produire 43 par mois au troisième trimestre et 45 au quatrième. «En prévision d’une reprise du marché, Airbus demande également à ses fournisseurs de permettre un scénario de cadence de 70 (appareils mensuels) d’ici le premier trimestre 2024. À plus long terme, Airbus étudie des opportunités de cadences allant jusqu’à 75 avions par mois d’ici à 2025», précise-t-il.