Aéronautique : Airbus dépense plus de 200 millions en Suisse par an

En lice pour décrocher l’enveloppe de 6 milliards pour les nouveaux avions de combat de l’armée suisse, l’avionneur rappelle les mandats passés avec des sous-traitants suisses.

«Depuis une dizaine d’années, Airbus a dépensé environ 2 milliards de francs auprès de ses sous-traitants suisses» a confié dans un entretien à AWP Franz Posch, directeur général (CEO) de la branche Defense and Space (DS) du géant industriel pour les marchés suisse et autrichien, précisant qu’en 2010, le montant annuel tournait plutôt autour de 150 millions et qu’il dépasse aujourd’hui les 200 millions.