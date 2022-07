Aviation : Airbus développe l’automatisation du ravitaillement en vol

L’appareil, vendu à 72 exemplaires dans le monde, notamment à la France et au Royaume-Uni, est «le premier avion à être certifié pour des opérations de ravitaillement en vol de jour» à la suite d’une campagne de tests menés avec l’armée de l’Air singapourienne, a annoncé l’avionneur dans un communiqué.

Livraison de carburant

«L’automatisation améliore la sécurité, la reproductibilité et la résilience des opérations qui sont désormais de plus en plus longues pour le ravitaillement en vol, elle réduit la charge de travail de l’opérateur de perche qui doit rester concentré pendant une longue période», a-t-il développé.