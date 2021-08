Crash du Rio-Paris : Airbus et Air France seront jugés pour «homicides involontaires»

Mercredi, la justice française a jugé irrecevables les recours d’Airbus et d’Air France dans le cadre du crash du Rio-Paris, survenu en 2009.

La compagnie aérienne Air France et l’avionneur européen Airbus seront bien jugés pour «homicides involontaires» après le crash du vol Rio-Paris en 2009 qui avait fait 228 morts: la justice française a jugé irrecevables leurs pourvois dans une décision rendue mercredi, et consultée jeudi par l’AFP.

Cette décision «vient clore 12 années de procédures peuplées d’espoirs, d’incertitudes, d’humiliations mais jamais de résignation», a réagi Danièle Lamy, présidente de l’association Entraide et Solidarité AF447 (le numéro de ce vol Rio-Paris), dans un communiqué transmis à l’AFP.

Le constructeur et la compagnie aérienne avaient formé un pourvoi en cassation après l’annonce le 12 mai de leur renvoi devant un Tribunal correctionnel français pour cet accident.

«Toute la lumière pourra enfin être faite»

Le vol AF447 reliant Rio de Janeiro (Brésil) à Paris s’était abîmé au milieu de l’Atlantique le 1er juin 2009. Les pilotes, désorientés par une défaillance des sondes anémométriques en pleine zone météorologique instable du Pot-au-noir, n’avaient pu rattraper le décrochage de l’A330, entraînant la mort des 216 passagers et 12 membres d’équipage. L’épave et les boîtes noires avaient été retrouvées deux ans plus tard, à près de 4000 mètres de fond.