Aviation

Airbus fait un geste pour mettre fin au conflit avec les États-Unis

L’avionneur européen a annoncé ce vendredi se mettre «en conformité totale» avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce afin de résoudre le différend qui l’oppose à Washington depuis 2004.

Airbus et son concurrent américain Boeing s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC par le biais de Bruxelles et Washington.

L’avionneur européen et son concurrent américain s’affrontent depuis octobre 2004 devant l’OMC par le biais de Bruxelles et Washington, qui ont déposé deux plaintes simultanées dénonçant les aides publiques accordées à chacun des deux groupes. C’est le conflit commercial le plus long et le plus compliqué traité par l’OMC.