Aviation : Airbus s’impose face à Boeing à l’issue d’un salon

Jeudi, le Salon aéronautique de Dubaï s’est terminé sur une note positive pour le constructeur européen Airbus. Son homologue américain, Boeing, est à la traîne.

«Les perspectives commencent à s’éclaircir»

L’avionneur européen a notamment frappé fort dès le premier jour avec une commande ferme de 255 monocouloirs A321, un appareil dont le rayon d’action et la capacité de passagers offrent une flexibilité qui séduisent de plus en plus les compagnies. «Les perspectives commencent à s’éclaircir, (…) les compagnies aériennes aussi commencent à regarder l’horizon et à se préparer à une situation post-crise», a estimé le patron d’Airbus Guillaume Faury, présent à Dubaï.

Si le trafic aérien mondial ne se situe qu’à la moitié de son niveau de 2019 et ne devrait le retrouver qu’entre 2023 et 2025, la demande d’avions neufs devrait exploser dans les 20 prochaines années selon les avionneurs. Airbus table sur un besoin de 39’000 appareils, Boeing de plus de 43’000, pour faire face à l’augmentation du trafic et se doter d’avions moins consommateurs et donc émettant moins de CO2.