Espace : Airbus va fabriquer une sonde pour analyser des exoplanètes

L'entreprise fabriquera un satellite capable d'analyser l'atmosphère d'un millier de planètes extrasolaires, afin de mieux comprendre leur formation, voire y déceler les conditions d'une forme de vie.

Airbus a été chargé par l’Agence spatiale européenne (ESA) de fabriquer une sonde destinée à analyser l’atmosphère d’exoplanètes et d’identifier ainsi d’éventuels indices de vie extraterrestre, a annoncé mardi l’entreprise. Baptisée Ariel et destinée à être lancée en 2029 par une fusée Ariane 6, cette sonde «étudiera la composition des exoplanètes, leur formation et leur évolution, en surveillant un échantillon diversifié d’environ 1000 planètes extrasolaires dans les longueurs d’onde visibles et infrarouges», a précisé Airbus.