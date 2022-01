Aéronautique : Airbus va recruter au moins 6000 personnes en 2022

Mercredi, le groupe avait annoncé la suppression de 15’000 postes en 2020 lors de la crise traversée par l’aéronautique et l’aviation. Cette année, Airbus veut désormais engager.

Airbus va recruter environ 6000 personnes dans la première partie de 2022 et réévaluera ses besoins en cours d’année afin notamment d’accompagner la remontée en cadence de sa production après la crise du Covid-19, a annoncé mercredi l’ avionneur européen .

Ces embauches, qui se feront dans le monde entier, concernent toutes les activités du groupe (avions commerciaux, défense et espace, hélicoptères), affirme le groupe dans un communiqué, sans précision sur le nombre de recrutements par pays. «Après cette première vague, (…) le nombre de recrutements externes sera réévalué d’ici au milieu de l’année 2022 et nous ajusterons nos besoins en conséquence», affirme le directeur des ressources humaines du groupe, Thierry Baril.

Violente crise

La paralysie du trafic aérien au début de la pandémie avait plongé le secteur aéronautique dans une violente crise, conduisant Airbus à réduire ses cadences de 40% dès avril 2020 et à annoncer 15’000 suppressions de postes. Le chiffre avait finalement été revu à la baisse à la faveur notamment des aides publiques comme les dispositifs de chômage partiel mis en place en France ou en Allemagne, principaux pays d’implantation de l’avionneur.

Le nombre de salariés du groupe est finalement passé de 135’000 fin 2019 à 126’000 au 30 septembre 2021, dernier chiffre disponible. Les 6000 embauches prévues sont justifiées par les «forts signes de reprise dans l’industrie aérospatiale» après la pandémie et le besoin de «préparer l’avenir de l’aviation et de mettre en place la feuille de route pour la décarbonation» de l’aérien, selon Thierry Baril. Un quart des recrutements prévus concernera des «nouvelles compétences» liées à la décarbonation, la transformation numérique et la cybertechnologie.