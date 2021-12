Traqueurs d’objets : AirTags mouchards détectables aussi sur Android

Apple a lancé l’app gratuite Tracker Detect pour permettre aux smartphones sous le système mobile de Google de localiser les balises espionnes à proximité.

Apple a maintenu la promesse faite il y a quelques mois aux utilisateurs d’appareils Android. En même temps que la sortie de la mise à jour iOS 15.2, la firme à la pomme a lancé l’app Tracker Detect pour le système mobile de Google. Disponible gratuitement dans la boutique Google Play, cet outil de sécurité vient mettre fin à une inégalité de traitement entre utilisateurs d’appareils iOS et Android. Ce nouveau service permet en effet aux utilisateurs d’appareils sous le système mobile de Google de détecter les AirTags, ainsi que les autres objets compatibles avec le réseau Localiser d’Apple ne leur appartenant pas et qui se trouveraient à proximité.

Pour rappel, l’AirTag, accessoire d’Apple concurrent du SmartTag de Samsung ou des produits Tile, permet de retrouver facilement des objets égarés. Mais cet outil peut aussi être détourné de sa fonction principale. Des personnes malveillantes pourraient en effet l’utiliser pour espionner les déplacements de quelqu’un à son insu en le glissant dans son sac par exemple, même s’il existe des garde-fous pour l’éviter: l’accessoire émet un son après un certain temps s’il est séparé de son propriétaire. Les appareils iOS peuvent en outre recevoir une alerte s’ils détectent qu’un AirTag séparé de son propriétaire suit leurs déplacements. Ce sera désormais aussi possible avec un smartphone Android, à la différence qu’avec l’app Tracker Detect la détection n’est pas automatique. Il faut lancer l’app et activer une recherche manuelle.