Athlétisme - Ajla Del Ponte et Jason Joseph supersoniques

Sur les haies, Jason Joseph a également frappé un grand coup. Le Bâlois, demi-finaliste aux JO de Tokyo, a établi le meilleur chrono européen (le 10e mondial) de l’année sur 110 mètres haies en 13’’12 (+1,7 m/s) et ainsi retrancher 17 centièmes à son record de Suisse. Avec un tel chrono, Jason Joseph se serait hissé en finale olympique. Le Français Pascal Martinot-Lagarde a été réduit au rôle de figurant, terminant 4e en 13’’49, derrière deux hommes qui ont également battu leur record personnel, le Français Just Kwaou-Mathey (13’’35) et le Norvégien Vladimir Vukicevic (13’’42).