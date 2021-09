Hockey sur glace - Ajoie a à nouveau manqué son entrée en matière

Le HCA a alors été dominé comme jamais il ne l’a été lors de cette première quinzaine en National League. De façon plus marquée encore qu’il ne l’a été une semaine plus tôt face à Lugano. Le tarif après vingt minutes demeure pourtant le même : un sec 3-0 qui traduit bien les difficultés rencontrées par le néo-promu à prendre ses marques lors de ses débuts de match. Dépassé par les événements, submergé à la moindre poussée adverse, il a encaissé le troisième avant même le quart d’heure.

Comme à l’entraînement toujours, une passe de Jeremi Gerber adressée depuis l’arrière de la cage de Wolf a trouvé Kaspars Daugavins seul, une fois encore, dans l’axe. Un puck dans la lucarne droite et les 47 minutes restantes ne devenaient alors qu’une simple séance de remplissage.

Au regard du contexte toujours tendu qui règne en ce début de concours et malgré le large succès enregistré contre Langnau (8-1) vendredi dernier, les Ours ne se sont pas permis d’aborder la suite avec une quelconque désinvolture. Ils ont fait ce qu’ils devaient, sans excès mais avec une maîtrise que leur invité, pris de vitesse de bout en bout, n’a pu contester. La quatrième réalisation, œuvre de Christian Pinana en tout début de période intermédiaire avec la participation de Simon Moser et Kast – trois points pour les deux hommes – a sonné le glas des Jurassiens, qui ont vu leur passif augmenter encore dans le dernier tiers.