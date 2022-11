Hockey sur glace: Ajoie a perdu pour la dixième fois de suite

Le HC Ajoie de Fabio Arnold (à gauche) a montré un beau visage face au Zurich de Dario Trutmann (à droite), mais ça n’a pas suffi pour l’emporter. Freshfocus

Le HC Ajoie a bien résisté à Zurich mercredi, mais la logique a été respectée: les ZSC Lions, qui ont fait la différence en power play (3 buts à 5 contre 4 et 100% d’efficacité), se sont imposés 4-2 contre la lanterne rouge. Un but du défenseur international Dean Kukan à la 51e minute (3-1) et un autre de l’arrière finlandais Mikko Lehtonen (54e, 4-1) ont définitivement enterré les espoirs des Jurassiens, qui avaient vaillamment tenu tête aux Zurichois jusque-là.

Lorsque Justin Azevedo a trouvé le fond des filets après seulement sept minutes de jeu (1-0), on pouvait déjà redouter le pire pour le HC Ajoie dans ce duel des extrêmes entre le grand favori au titre zurichois, vainqueur sept fois de suite sur sa nouvelle patinoire, et la lanterne rouge de National League. Un deuxième but, juste avant la pause, signé Lucas Wallmark en power play (19e, 2-0), a placé le ZSC en position confortable.

Le numéro de Brennan

Vingt-quatre heures seulement après leur désillusion à domicile face à Kloten (1-2 après prolongation), un adversaire pourtant à sa portée, le HC Ajoie a eu le mérite de s’accrocher face au ZSC alors que sa cause semblait perdue d’avance. La deuxième période des Jurassiens a tout d’abord été solide (0-0), puis la récompense, sous la forme d’un premier but ajoulot, est tombée après vingt-cinq secondes de jeu au troisième tiers (41e, 1-2). Pour marquer, le défenseur américain T.J. Brennan a d’ailleurs sorti un lapin de son chapeau. Servi par Philip-Michaël Devos au deuxième poteau, Brennan, un gaucher, a changé sa canne de côté pour la tenir comme s’il était droitier avant de réceptionner le puck et de le glisser habilement au fond des filets. Un sacré numéro!

Le HC Ajoie doit désormais bâtir la suite de sa saison compliquée sur les bonnes bases entrevues mercredi à Zurich. Le meilleur moyen de reprendre confiance et de ne pas se laisser distancer outrageusement au classement sera bien entendu de remporter quelques matches prochainement. Le calendrier n’est toutefois pas clément avec les Jurassiens. Après Zurich, ils affronteront dimanche à 20 heures l’autre cador du championnat: le leader, Genève-Servette. Un autre gros morceau pour le HCA.