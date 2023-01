National League: Zoug inflige une fessée à Ajoie

Gardiens ajoulots moyens

Cette éventualité n’a d’ailleurs jamais existé. Bien plus clairvoyants et tranchants dans leurs desseins offensifs, les Zougois se sont très vite mis à l’abri avec deux réalisations lors de leurs deux premières séquences de jeu de puissance (Kovar pour le 0-2 et Martschini pour le 0-4). Entre ces deux buts tombés en situation spéciale, il y a encore eu le 0-3 de Lino Martschini. L’ailier lucernois a trompé Wolf d’un tir adressé malicieusement depuis l’arrière de la cage qui a frappé le dos du portier du HCA avant de terminer sa course au fond des filets.