National League: Un LHC désastreux chute contre Ajoie

Le duel entre Lausanne et Ajoie (ici Marti, à dr. et Gauthier-Leduc) a tourné à l’avantage des Jurassiens.

Il n’y a rien eu de magique vendredi soir à la Vaudoise aréna. À la veille du réveillon de Noël, le duel entre Lausanne et Ajoie n’a jamais véritablement décollé. Mais surprise il y a eu puisque les trois points sont revenus fort logiquement à des Jurassiens bien plus concernés (1-2). Ces derniers ont ainsi enchaîné un deuxième succès, 24 heures seulement après celui obtenu sur leur glace devant Ambri. Quant aux Lions, ils sont brutalement retombés sur terre après la petite embellie aperçue lors des deux dernières victoires décrochées contre Zurich et Berne.