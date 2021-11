Hockey sur glace – Ajoie battu en 18 secondes, Zoug revient

Tristan Scherwey et les Bernois ont pris des points dans le Jura. Jonathan Vallat/freshfocus

Les Ajoulots apprennent, corrigent leurs erreurs et s’adaptent depuis deux mois dans la grande ligue. En privilégiant depuis la fin de semaine dernière une défense de zone au marquage sur l’homme, leur système de protection offre désormais moins de boulevards à l’adversaire. Ouf! Les Ajoulots s’instruisent en côtoyant plus rapides et plus robustes qu’eux, ce qui ne les empêche pourtant pas de connaître toujours autant de peine à entrer dans leur match.

D’ailleurs, il y a forcément un moment ou un autre où une erreur se paie au prix cher. Face au CP Berne, c’est après cinq minutes de jeu que la première défaillance – un manque de vigilance sur Jeremi Gerber - est apparue. Oublié au second poteau, l’ailier gauche de la 4e ligne d’attaque bernoise a repris victorieusement un rebond accordé suite à un envoi de Timothy Kast.

Habitué à se retrouver rapidement mené à la marque, Ajoie n’est pas apparu déboussolé par cette ouverture. Le plus contraignant a finalement été que les Ours ne lui ont laissé aucune marge de manœuvre en bloquant la zone neutre à trois hommes. Du coup, les joueurs de Porrentruy ne sont réellement parvenus à mettre à contribution le gardien adverse que lors des vingt ultimes secondes de la première période.

Aussi rares ont-elles été, ils n’ont pourtant pas manqué leurs occasions de revenir à la marque. Un puck qui traîne devant le gardien bernois, Thierry Bader qui le dirige involontairement vers Matteo Romanenghi et l’ancien attaquant luganais n’a plus eu qu’à poser la canne (27e). Cette égalisation n’a alors pas connu de suite heureuse pour le néo-promu. Et puis il faut bien admettre que tout comme samedi à Ambri, il n’a pas forcément été avantagé par les décisions arbitrales. La punition pour retenir infligée à Yannick Hänggi – le défenseur prêté par Berne, équipe qui manque elle-même de défenseurs… - à la demi-heure est à mettre sur le compte des sanctions extrêmement sévères. Un peu comme l’a été celle de Bastien Pouilly, pour la même raison, à la 2e minute de jeu déjà.

Les directeurs de jeu, quelques instants avant d’envoyer le nouveau numéro 84 du HCA sur le banc, ont étrangement passé sous silence un coup, bien plus évident celui-là, porté sur le poignet de Schmutz. Un simple fait de jeu, oui, mais qui s’est avéré être décisif. Le tournant du match, ni plus ni moins. Sur la séquence de jeu de puissance, le capitaine Simon Moser a dévié un envoi de la ligne bleue de Calle Andersson. 18 secondes plus tard, Ajoie, encore sonné par ce 2-1, concédait le troisième par Cony Conacher. L’ancien attaquant des Lightning de Tampa Bay en rajoutait une couche quelques minutes plus tard à la conclusion d’une contre-attaque (36e).

Mené de trois longueurs et longtemps sans possibilité d’évoluer en avantage numérique, Ajoie n’a pas abdiqué, même si le dernier tiers ne lui a pas permis d’inverser la tendance. Il a au moins permis d’apprécier le virevoltant solo réalisé par Romanenghi, parti depuis son camp et qui a conclu sa chevauchée d’une deuxième réalisation sur la première séquence jurassienne à 5 contre 4 du match (44e).

Zoug se rapproche de la tête

Zoug s'est rapproché de la tête du championnat après les défaites de Fribourg et de Bienne mardi soir Les champions de Suisse sont facilement venus à bout de Lugano 6-1 (2-0 2-1 2-09 et sont désormais à un point du duo de tête. Les Tessinois, eux, sont toujours dans le ventre mou de National L eague, à la 9e place.

Davos, victorieux à Langnau 3-2 (1-1 1-0 1-1) revient aussi sur les équipes du haut de classement et pointe à une longueur de Zoug. Les deux équipes se font très menaçantes puisqu'elles ont moins de match que les deux leaders. Pour les Emmentalois, c'est toujours l'avant-dernière place, avec 7 points d'avance sur Ajoie.