Hockey sur glace: Ajoie, bonne surprise de 2023, refait une partie de son retard

Le HC Ajoie n’en finit plus de surprendre! Les Jurassiens ont mis Berne à terre samedi soir, dans une patinoire en ébullition affichant complet. Ce succès (6-3) contre les Ours trouve sa source dans une avalanche de buts en deuxième période. Les Ajoulots ont marqué trois fois en moins de deux minutes pour prendre un avantage décisif.

Cette victoire vient couronner un superbe début d’année 2023. Le HCA a remporté quatre de ses six duels pour une récolte de dix points, la deuxième meilleure de National League derrière Rapperswil et à égalité avec Kloten et Genève-Servette, avec tout de même une partie supplémentaire.