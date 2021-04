Hockey sur glace - Le HC Ajoie est en National League!

Décision avant le match

Les joueurs de Gary Sheehan ne le savaient à coup sûr pas, mais ils allaient prendre une sacrée claque dès leur sortie du vestiaire. En six minutes et demie, ils ont cédé à trois reprises, craqué pensait-on même. Les certitudes sur lesquelles ils s’appuyaient jusque-là ont alors volé en éclats. Leur jeu en infériorité numérique, parfait dans cette finale (16’32’’ sans rien encaisser) à laisser apparaître une première faille lorsque Lars Frei purgeait la première punition locale. Andri Spiller, au terme d’un effort solitaire «à la Frossard», logeait le puck sous la transversale de Wolf (22 e ).

L’arrêt de Joggi

Mais c’est à la mi-match que ce duel aurait pu basculer pour de bon. Alors qu’Ajoie venait de galvauder une trentaine de secondes à 5 contre 3, Dario Meyer, à peine sorti de «prison», voyait sa rupture être freinée illégalement par Anthony Rouiller. Le penalty accordé aux visiteurs, concrétisé par Robin Figren, aurait clairement pu tout décider. Mais dans ces «20 glorieuses», les Ajoulots ont également connu leur période de prospérité. Phil-Michaël Devos (30 e , à 5 contre 4) et Jonathan Hazen (33 e ), dont l’entente à Kloten a finalement été confirmée peu avant le coup d’envoi, ont prouvé une fois encore que c’est bien avec un chandail jaune et noir sur les épaules qu’ils voulaient faire le saut dans la catégorie supérieure.

Ce qui est sûr, c’est que lors de cette sixième confrontation, les deux finalistes ont livré un hockey au format «National League.» Et l’ultime tiers n’a pas contredit cette impression, amenant son lot d’émotions, mais pas de buts. La tension s’est faite plus pesante au fil où les minutes s’égrenaient. Ajoie n’a cette fois-ci pas manqué sa reprise, mais a bien failli se retrouver mené une troisième fois lorsque le gardien Wolf manquait sa relance et offrait un puck qui aurait pu être décisif à Figren (47e). Il a fallu un geste de grande classe de Mathias Joggi, sur la ligne, pour que la rondelle ne finisse pas dans le but ouvert.