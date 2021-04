Il a suffi d’une annonce du Blick pour mettre le feu aux poudres: se l on le quotidien alémanique, l e duo vedette du HC Ajoie se serait engagé avec le HC Kloten en vue de la saison prochaine si le club zurichois venait à accéder à l’élite. Les deux attaquants canadiens viennent pourtant de renouveler leurs contrats . J usqu’en 2024 pour Jonathan Hazen et 2025 pour Philipp-Michaël Devos.

Dans la soirée, le HC Ajoie a fermement démenti au travers d’un communiqué: « Face à la tentative de déstabilisation et d’intoxication médiatique émanant d’un journal zurichois, le HC Ajoie dément fermement tout arrangement signé par ses joueurs québécois Jonathan Hazen et Philipp-Michaël Devos. En effet, ces derniers confirment n’avoir jamais eu aucun contact avec le EHC Kloten et affirment leur attachement au club ajoulot et à leurs fidèles supporters. »