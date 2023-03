Hockey sur glace: Ajoie devra jouer sa place en National League contre La Chaux-de-Fonds

Battus dimanche à minuit et quelques minutes par Langnau (4-5 ap), les Jurassiens perdent la finale des play-out 2-4 et joueront le tour de promotion-relégation face au HCC.

Langnau a sauvé sa place dans l’élite. freshfocus

Il a fallu aller au-delà des douze coups de minuit pour connaître l’issue de cet acte VI de play-out. Un but de Harri Pesonen lors de la deuxième prolongation a permis à Langnau de sauver sa place en National League après avoir remporté sa série 4-2 face au HC Ajoie, qui devra pour sa part passer par les barrages contre la relégation dès jeudi prochain contre le HC La Chaux-de-Fonds.

Ce duel a été le plus débridé de la série. Entre des Emmentalois qui tenaient évidemment à mettre fin à leur parcours ce week-end et des Ajoulots bien décidés à poursuivre la série jusqu’à lundi, les débats sont entrés dans une autre dimension. Il n’a fallu que 15 secondes pour que l’enceinte de Porrentruy, pleine et surchauffée, n’exulte une première fois. Au prix d’un slalom dont il a le secret, Jonathan Hazen a conclu son œuvre initiale à genoux, trouvant le moyen de loger la rondelle sous la transversale de Luca Boltshauser.

Soirée riche en rebondissements

Cette réussite ultra-rapide était exactement ce dont le HCA avait besoin pour se relever suite au gros coup de massue encaissé deux jours plus tôt (défaite en prolongation alors qu’il menait 2-0 à moins de cinq minutes du terme). Mais un manque d’efficacité devant la cage – Vouillamoz et Bakos ont notamment galvaudé de grandes chances après le 1-0 – et plusieurs décisions arbitrales défavorables aux Jurassiens ont permis aux Tigres de l’Ilfis de se remettre de ce premier coup du sort. Axel Holmström, au terme d’une scène relativement confuse (10e), puis Aleksi Saarela, en jeu de puissance (15e), ont inversé la tendance avant la première pause.

Ce n’était là que le début d’une soirée riche en rebondissements. Dans un tiers médian où Langnau a considérablement augmenté la cadence et accentué la pression devant la cage de Tim Wolf, Ajoie a connu une période d’intense euphorie. Hazen, d’un habile mouvement qui a mis le gardien adverse hors de position, et Asselin, en embuscade dans le slot, ont redonné l’avantage au collectif jaune et noir en l’espace de 13 secondes!

Deux buts en huit secondes

Les Emmentalois feront encore plus rapide en entrée de dernier tiers. En huit secondes, Cody Eaken, à 5 contre 4, et Sami Lepistö, sur l’engagement qui a suivi, ont ramené les SCL Tigers à égalité (4-4). Entre-temps, Frédérik Gauthier, en supériorité numérique là aussi, avait offert deux longueurs d’avance aux Ajoulots.

Avec trois réalisations inscrites en 2’16’’, Ajoie pensait peut-être avoir fait le plus dur. Comme 48 heures auparavant, la réaction adverse a pourtant été brutale. Mais comment est-il possible de concéder deux buts en huit secondes, dans un sixième acte de play-out? Les hommes de Julien Vauclair ont dû tenir, pas le choix, et prolonger l’effort jusqu’en prolongations, qui les a vus passer quatre minutes quasi consécutives en jeu de puissance sans parvenir à forcer la décision.

Et puis il y a eu cette frappe de Pesonen, qui condamne Ajoie à devoir se frotter au HCC dès jeudi dans une nouvelle série au meilleur des sept matches.