Malgré la victoire, Robin Figren est chafouin. freshfocus

Les Neuchâtelois du Haut avaient plutôt bien commencé la partie face aux Flyers (but de Sopa à la 31e) et commençaient à rêver à un rapprochement en direction de la barre fatidique pour la 6e place. Mais les Zurichois ont retourné l'affaire entre la 34e et la 45e par Simek et Forget et tout a été à refaire.

C'est alors que le coach Thierry Paterlini a sorti son gardien à plus de deux minutes 30 de la sirène finale. Il a été récompensé de son audace, puisque Coffman a remis les siens à égalité alors qu'il restait 73 secondes à jouer.

Malheureusement pour le HCC, Thurgovie - vainqueur de Winterthour dans l'après-midi - est encore quatre points devant. La faute au but décisif inscrit par Ganz et les « Aviateurs » , alors qu'il ne restait plus que 14 secondes avant de procéder à la série de p é nalties.

Encore 7 matches de moins

La place de leader de l'antichambre de l'élite attend Ajoie. Les Jurassiens ont fêté un nouveau succès, sans coup férir cette fois, contre les Ticino Rockets (5-1). La troupe de Gary Sheehan n'a pas douté sur sa glace, Devos et Pouilly ayant fait la différence entre les 15e et 17e minutes du premier tiers-temps.