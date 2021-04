L’absence du vif ailier, meilleur compteur de la ligue en saison régulière et auteur de dix points en quatre matches dans cette série, a ainsi forcé le coach québécois à devoir composer une première triplette offensive inédite, avec Devin Muller puis Ueli Huber dans le troisième tiers en accompagnement de Philip-Michaël Devos et Reto Schmutz. Le trio le plus redoutable de Swiss League – 29 points jusque-là dans cette demi-finale – démantelé, Langenthal, mené 3-1 et donc proche de la sortie, a pu y voir un motif d’espoir.