Mais, pour l’équipe entraînée par Gary Sheehan, le chemin vers le sourire a été tortueux et empli de pièges dont elle est parvenue à s’extraire dans une dernière ligne droite haletante. N’était-elle pas menée 2-1 à dix minutes du coup de klaxon avant de concocter un festival offensif? Une égalisation qui a récompensé son abnégation par l’intermédiaire de Hazen. Un but de la victoire tombé au plus fort de sa domination et qui a été estampillé par Frei. Et deux goals de la sécurité dans des filets déserts.