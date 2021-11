Hockey sur glace – Ajoie fait tomber le leader

Alain Birbaum, Matteo Romanenghi et Üli Huber (de gauche à droite) tout sourire.

Ce duel des extrêmes entre Ajoie et Davos a débouché sur une surprise. Le leader grison, longtemps contrarié, a trébuché vendredi soir à Porrentruy pour la deuxième fois seulement en quatorze matches. Pourtant, il a pu compter sur un brin de réussite pour lancer sa soirée, celle-là même qui accompagne plus volontiers un chef de file qu’un dernier de classe.

Supérieurs lors de la période initiale, les visiteurs ont atteint la première pause avec un avantage d’une réussite, tombée à la 9e minute alors que le HCA bataillait depuis trois minutes et demie en infériorité numérique. Une ouverture somme toute assez heureuse, car c’est un rebond hasardeux sur le Suédois Dennis Rasmussen qui a surpris le gardien Tim Wolf.

Un double arrêt Wolf

Il a fallu attendre la 20e minute et une reprise mal cadrée de Lars Frei suite à une percée rageuse de Matteo Romanenghi pour que l’offensive des lieux se mette enfin un peu en évidence. Le tiers médian a davantage donné l’occasion aux Ajoulots de se montrer. Mais jamais à l’abri d’un mauvais repli défensif ou d’une largesse au marquage, ils ont servi le 2-0 à Andres Ambühl (30e) et Mathias Bromé (34e, penalty) sur un plateau. A chaque fois, Wolf a été à la parade.

Un jeu de puissance inefficace

L’ange gardien de Porrentruy a été une fois de plus décisif. Tant d’efforts n’ont pas été accomplis en pure perte puisque la lanterne rouge a réussi à égaliser (37e). Comment ? Le centre à l’aveugle de Dario Rohrbach a trouvé Ueli Huber, qui a surgi devant Senn.

A un quart d’heure du terme, Ajoie s’est vu offrir une opportunité rêvée de passer devant au score avec quatre minutes de supériorité pour un coup porté au visage de Mathias Joggi par Julian Schmutz. Mais totalement inefficace, pour ne pas dire carrément contre-productif, le jeu de puissance local a permis à…trois Davosiens de se présenter seuls devant Wolf. C’est finalement sur un exploit solitaire de Ueli Huber - son quatrième but de la saison - à 84 secondes du terme que le HCA a pris les commandes et ne les a plus lâchées. Maxime Fortier en a encore ajouté une couche supplémentaire dans la cage vide.