Hockey sur glace : Ajoie, Fribourg et Bienne ont tous perdu

À Lugano, les Jurassiens se sont inclinés 5-2, Fribourg a perdu à domicile contre Davos (2-3) et Bienne s’est fait surprendre par Langnau (1-3).

Daniel Carr (à g.) et Lugano ont passé l’épaule contre Philip-Michael Devos et Ajoie.

À Lugano, Ajoie s’est écroulé en cinq minutes

Ajoie a subi à Lugano son troisième revers consécutif. La faute à un gros passage à vide à la demi-heure. La faute, aussi, à son mutisme offensif. Les Tessinois semblent quant à eux avoir passé la vitesse supérieure en cette fin de saison. Ils ont récolté au passage leur quatrième succès d’affilée – record de l’exercice égalé – et sont pleinement relancés dans la course aux pré-play-off.

Pour le dernier de cordée de National League, le mince espoir de rebondir au classement qui subsistait encore s’est volatilisé pour de bon de l’autre côté du Gothard. À dix journées du terme, son retard sur la 12e place, occupée par Ambri (à 15 points et qui plus est avec deux matches de plus), est désormais trop conséquent pour imaginer pouvoir encore éviter les play-out en bout de ligne.