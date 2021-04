Le Canadien Philip-Michael Devos, auteur de trois buts et d’une passe décisive, a passé un excellent samedi soir à Langenthal.

Avant d’entreprendre un nouveau déplacement au Schoren, Gary Sheehan, l’entraîneur québécois du HCA, relevait ce qui a sauté aux yeux de l’observateur: «Je n’ai pas senti la même énergie chez l’adversaire lors de la seconde moitié des actes II et III. » Manque d’énergie passager ou premier signe de fatigue ? «Il ne faut pas oublier que Langenthal a eu besoin de six matches trois quarts pour passer en demi », rappelle Sheehan.

Chamboulement offensif

Six matches, dont une cinquième manche qui est allée jusqu’à la 101 e minute: l’équipe de Jeff Campbell a laissé passablement de forces pour se défaire de Thurgovie alors qu’Ajoie en a économisé, réglant l’affaire en quatre matches contre Viège.

Devos en verve

Philip-Michaël Devos a ensuite pris le relai, inscrivant un doublé qui aurait pu anéantir les espoirs locaux. D’abord à la 25 e , en embuscade devant un Pascal Caminada certainement masqué, puis à la 32 e , suite à un bon travail préparatoire d’Alain Birbaum. Ces deux réalisations supplémentaires auraient il est vrai dû ruiner toute perspective d’un retour du SCL. La sortie de Caminada après le 3-0, remplacé pour la première fois de la série par le jeune Andri Henauer (19 ans), pas la moindre présence en play-off et seulement neuf titularisations en saison régulière, représentait alors la tentative de la dernière chance.

Petit frisson

Il a fallu qu’Eero Elo réduise la marque en fin de tiers médian, mettant ainsi un terme à 102 minutes de mutisme offensif, et qu’Ajoie concède deux pénalités coup sur coup pour qu’un frisson parcoure le banc jaune et noir. Imperturbable en infériorité numérique, il n’a pas capitulé. Même à trois hommes contre cinq durant trente secondes. Solide, le bloc jurassien a pour l’heure passé 24’52 en boxplay sans encaisser le moindre but.