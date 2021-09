Hockey sur glace : Ajoie perd la tête haute, Fribourg gagne à Berne, Genève battu

Ajoie a fait bonne figure pour son retour dans l’élite face à Bienne. Gottéron a remporté le derby des Zähringen. Genève-Servette a chuté face à l’ogre zurichois.

La joie de Hofer et Künzle après le 2-0 biennois. Pascal Muller/freshfocus

Bien sûr, au final, il y a un premier revers concédé face au voisin biennois (1-3). Pour ses retrouvailles avec l’élite du hockey 28 ans après, pour son public qui pouvait enfin découvrir cette patinoire rénovée depuis bientôt une année, le HC Ajoie s’est donné les moyens de conclure victorieusement cette rentrée sur la grande scène et n’a par conséquent pas à rougir de ce résultat. Les nouveaux venus du Jura devraient plutôt se sentir frustrés. Durant deux périodes, ils ont fait jeu égal avec leur invité.

Il a fallu attendre la deuxième moitié de match pour que les filets se mettent enfin à trembler. Gaëtan Haas a fêté son retour officiel dans le club de ses débuts en ouvrant la marque au terme d’une rupture conclue alors que son HCB patinait en infériorité numérique (33e).

Si ce 0-1 était intervenu lors du tiers initial, il n’y aurait eu personne pour rouspéter parmi les 3325 spectateurs présents. Car durant un quart d’heure, les Seelandais ont généré la quasi totalité des actions menaçantes. Luca Cunti a d’abord trouvé la mitaine de Tim Wolf (1re) puis sa jambière (15e). Toni Rajala (4e) et Mike Kunzle (7e) ont eux aussi buté sur une partie de l’équipement d’un gardien ajoulot qui s’est d’emblée sublimé.

Mais dans ce tiers intermédiaire, à ce moment-là, ce but est apparu immérité. Car Ajoie était devenu l’équipe la plus dominante. Il n’a d’ailleurs manqué qu’un poil à Mathias Joggi pour égaliser à la 22e minute (tir sur le poteau). Courageux, les Jurassiens n’ont pas abdiqué, malgré le numéro 2 signé Fabio Hofer, similaire au premier dans sa conception – en contre – mais pas dans son exécution (37e).

La réduction du score du défenseur Daniel Eigenmann juste après, d’une lourde frappe prise de la ligne bleue, a été l’ingrédient qui a amené cette impulsion supplémentaire lors d’une fin de partie sans autres nouvelles réussites, malgré une dernière minute et demie passée avec deux Ajoulots de plus sur la glace. C’est Mike Künzle qui a finalement conclu la soirée dans la cage vide.

FR Gottéron a fait parler ses certitudes, deux assists de Berra

Christian Dubé et Fribourg ont réussi leurs débuts. Claudio De Capitani/freshfocus

Prenez un derby des Zähringen disputé devant 12 700 spectateurs. De l’ambiance, de l’intensité, de l’action, suspense compris. Comment ne pas prendre du plaisir? Berne et FR Gottéron ont livré un premier duel agréable à suivre, mardi soir à la PostFinance Arena. Une rencontre qui a finalement basculé dans le camp des Dragons (3-6).

Face à des Ours qui cherchent à retrouver de la sérénité (stabilité) et qui semblent avoir lancé une saison de transition vers un retour au sommet dans le futur, Gottéron avait l’avantage des certitudes. Convictions favorisées par un groupe ayant peu bougé durant l’été et par un début de campagne réussi en Champions League (4 victoires), où il a emmagasiné confiance, repères et rythme.

Berne est revenu au score au deuxième tiers (2-2) alors que Fribourg s’était montré le plus efficace en première période (0-2 grâce à Desharnais et Mottet)? Les hommes de Christian Dubé n’ont pas bronché. Et ils ont attaqué le dernier vingt tambour battant, pour reprendre les commandes (DiDomenico) puis deux longueurs d’avance (Schmid, avec la complicité du gardien Wüthrich).

Sereins, comme lors de la seconde partie de cet ultime tiers, passée sans dégât sous la menace de l’équipe du nouveau coach Johan Lundskog après la réduction du score de la 45e. Jusqu’aux deux buts inscrits dans la cage vide par Marchon et Mottet. Voilà Gottéron idéalement lancé dans ce championnat 2021-2022. Avec, pour la petite histoire, un Reto Berra auteur de 30 arrêts et… 2 assists.

Genève-Servette s’incline d’entrée contre un ogre

Geering et Bodenmann se sont associés pour le 1-0. Eric Lafargue

