Ajoie 3, Langenthal 1. Selon la formule consacrée dans le milieu du hockey, le quatrième point est toujours le plus difficile à obtenir. C’est d’autant plus vrai lorsque l’équipe qui mène dans la série se retrouve privée de l’un de ses meilleurs éléments.

Pour ce cinquième opus, le HC Ajoie pourrait devoir se passer des services de Jonathan Hazen. En milieu de journée, lundi, l’entraîneur Gary Sheehan n’a cependant pas voulu confirmer l’info. Pour le coach à succès de Porrentruy, c’est «du 50-50.» Directeur sportif du club et adjoint de Sheehan à la bande, Vincent Léchenne ne s’est pas montré plus loquace: «On attendra le dernier moment avant de déterminer l’alignement pour la partie», s’est-il contenté de répondre laconiquement. En période de play-off, c’est de bonne guerre, chacun préfère en dire le moins possible.