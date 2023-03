Hockey sur glace: Ajoie retrouve le chemin du but et de la victoire

Le HC Ajoie était mal parti dans cette série de play-out. Mais après avoir laissé échapper les deux premiers duels mardi et jeudi, il a prouvé samedi soir sur la glace de l’Ilfis de Langnau qu’il avait d’autres arguments à faire valoir. Résultat: trois buts inscrits en l’espace de sept minutes et un premier succès à la clé.

Boltshauser se blesse

Du haut du patin ou du bas de la jambe, peu importe. Comme 48 heures plus tôt alors que le score indiquait 1-0 pour les SCL Tigers, Eakin le brave a suppléé son gardien, privant le HCA, en mauvaise posture, d’une ouverture à la marque qui aurait pu être le déclic tant attendu. Les choses se sont accélérées par la suite. Les débats se sont véritablement animés dès la 22 e , minute choisie par les deux équipes pour se mettre en évidence. C’est d’abord Jonathan Hazen, sur une percée, qui a servi Reto Schmutz (angle fermé). Aleksi Saarela, en excellente position, a lui manqué le cadre quelques secondes plus tard.

Et puis, comme un cadeau tombé du ciel pour le public ajoulot présent, il y a eu cette ouverture du score de Kevin Bozon juste après la mi-match, dont la frappe a trompé Boltshauser, pas tout blanc pour l’occasion, au premier poteau (33 e ). Deux matches et demi sans marquer dans ces play-out, 177 minutes de disette offensive si on considère également la fin de la saison régulière.

Libéré d’un poids énorme, on s’est dit que cette ouverture, telle un miracle, allait transformer les joueurs de Porrentruy. L’espoir était permis, ce d’autant plus qu’ils avaient fait de la fortune leur compagne d’un soir. Deux minutes avant cette première réalisation, Sami Lepistö n’a-t-il pas vu son tir s’écraser sur la base du poteau de Wolf ?

Ajoie relancé

La sortie de leur gardien numéro un, remplacé par Stéphane Charlin, a certainement fragilisé un peu plus les Tigres de l’Emmental, qui ont concédé le troisième avant la deuxième sirène par Hazen. Cela faisait plus de deux mois que l’attaquant québécois n’avait plus trouvé le chemin du but.