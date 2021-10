Hockey sur glace – Ajoie se paie la peau des Lions de Zurich

Thibault Frossard et Ajoie ont eu le dernier mot contre Phil Baltisberger et les Zurichois. Jonathan Vallat/freshfocus

Disons-le tout de suite, les conditions nécessaires à une relance n’étaient pas réunies pour le HC Ajoie, qui restait sur sept revers de suite avant la venue de Zurich vendredi soir. Il n’y avait qu’à jeter un coup d’œil à son alignement défensif pour se rendre compte que la soirée risquait d’être pénible.

Déjà privé de son Québécois Jérôme Leduc, blessé jusqu’à la pause internationale au moins, et depuis une bonne semaine d’Anthony Rouiller, qui soigne une bronchite, Yannick Hänggi était également forfait (malade). La lanterne rouge a donc accueilli l’organisation du « Z » avec sept arrières, dont Mathias Joggi, un attaquant de métier rappelons-le, et le jeune Malo Gfeller (18 ans).

Apprendre de ses erreurs

Et puis bon, ce n’est pas comme si les Ajoulots affrontaient une formation qui pouvait se permettre de se la couler douce lors de son périple en Ajoie. Cinquième avant le duel, celle-ci a immédiatement pris possession du camp adverse et n’a ainsi pas laissé planer le moindre mystère sur ses intentions. Et quand on sait toute la peine rencontrée par l’équipe jurassienne cet automne lors des périodes initiales, on s’imaginait une nouvelle déferlante devant la cage gardée par Tim Wolf.

Force est néanmoins de constater que le HCA est capable d’apprendre de ses erreurs, celles-là même qui ont causé sa perte mardi à Lugano et lors de nombreuses soirées avant cela. Bien que régulièrement dépassé par la vitesse d’exécution zurichoise, il a montré sérieux et abnégation dans sa tâche défensive et a su réagir avant que la partie ne lui file entre les doigts. A l’ouverture alémanique lors du premier jeu de puissance du match (Maxim Noreau à la 8e minute), Thibault Frossard a répliqué dans les mêmes conditions deux minutes et demie après, en embuscade devant Ludovic Waeber.

Puni sur l’ouverture du score, auteur de l’égalisation, il ne manquait plus qu’une passe décisive à la panoplie du Top Scorer des lieux en ce début de rencontre. C’est lui qui a servi le 2-2 à Steven Macquat à la 12e minute après avoir habilement remis la rondelle dans le sens du but. Cette nouvelle égalisation est intervenue 28 secondes seulement après la réalisation de Garett Roe, qui a pleinement profité en l’occurrence des largesses offertes par Bastien Pouilly. Ce qui semble prouver que le moral du néo-promu n’est pas aussi atteint que certains peuvent le penser.

Ajoie a tenu

On craignait un cavalier seul des Lions de Zurich? On a vu deux équipes avancer l’une à côté de l’autre. La période intermédiaire a carrément été électrisante. Elle a d’abord vu Maxime Fortier, lancé en profondeur par Alain Birbaum, tromper magnifiquement le gardien fribourgeois des ZSC en logeant le puck sous la transversale du revers de la crosse et ce, alors que son équipe venait de passer trois minutes très éprouvantes dans son camp de défense. Denis Hollenstein a ramené la parité 7’10 plus tard ? Ajoie en a rajouté une couche par Phil-Michaël Devos, servi sur un plateau et depuis l’arrière de la cage par Reto Schmutz (37e).

Pour la deuxième fois de la saison seulement, le collectif de Porrentruy est parvenu à scorer à quatre reprises dans une même rencontre après le succès 4-0 acquis contre Ambri le…18 septembre. Il lui fallait dès lors tenir, car la réaction de son invité a été plus vive encore dans le tiers final. Ce que les Ajoulots ont fait, avec courage, notamment lorsque Zurich a sorti son gardien lors des 131 ultimes secondes.

Après avoir stoppé l’hémorragie, Ajoie tentera de confirmer samedi soir au Tessin face à Ambri.