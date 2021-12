Hockey sur glace - Ajoie sévèrement corrigé à Zurich

Zurich Lions - Ajoie 8-2 (3-1 4-1 1-0)

Buts: 4e Noreau (Andrighetto, Malgin) 1-0, 7e Geering (Azevedo/5 c 4) 2-0, 12e Malgin (Andrighetto) 3-0, 20e Devos (Leduc) 3-1, 24e Krüger (Azevedo) 4-1, 25e Sopa (Backman) 5-1, 28e Azevedo 6-1, 33e Andrighetto (Malgin, Noreau/5 c 4) 7-1, 33e Schmutz (Leduc/5 c 4) 7-2, 41e Pedretti (Andrighetto, Malgin/5 c 4) 8-2