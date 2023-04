Hockey sur glace: Ajoie s’impose, les Mélèzes ne sont plus imprenables

La patinoire des Mélèzes n’est plus une citadelle imprenable. Après 18 succès consécutifs et plus de quatre mois d’invincibilité sur sa glace, le HC La Chaux-de-Fonds a été battu par le HC Ajoie jeudi lors de l’acte IV du barrage de promotion-relégation. Les deux équipes se retrouvent donc à 2-2 dans la série mais la dynamique semble désormais favorable au collectif de Julien Vauclair.