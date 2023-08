Swiss: Un billet de train en plus afin de voler moins cher!

Le portail preispirat.ch propose des trucs pour payer moins cher un vol avec Swiss. 20min/Ela Çelik

Cela semble un peu absurde, mais chez Swiss, un billet «train+vol» peut parfois coûter moins cher que le même vol tout seul. C’est ce qu’a révélé le site preispirat.ch et qu’ont mentionné plusieurs médias alémaniques lundi. Concrètement, un Zurichois peut faire semblant de partir en train depuis Genève. Exemple: s’il fait Genève – Zurich avec les CFF puis Zurich – New York avec un vol Swiss, ça lui coûtera près de 100 francs moins cher que s’il achète le vol Zurich – New York tout seul.

«Le prix est toujours déterminé par l’ensemble du voyage, du point de départ à la destination», explique une porte-parole de Swiss à «Blick» Chaque voyage est soumis à des conditions de marché différentes et donc à des prix différents. Dans l’exemple présent, si c’est moins cher depuis Genève, c’est parce que le trajet Genève – Zurich – New York est soumis à une demande moins forte que le seul vol Zurich – New York.

Cette jungle des prix n’a rien de très nouveau. Depuis des années, des cas existent où une escale supplémentaire donne lieu à un prix global plus bas que le prix d’un seul des vols de la correspondance réservé de façon isolée. Ce qui change, c’est qu’avec le train, l’astuce peut être réalisée, ce qui ne fonctionnait pas avec l’avion. Car avec le train, Swiss ne sait pas si vous l’avez pris ou non. La même combine avec l’avion est impossible: si un Zurichois réservait un vol depuis Genève mais faisait l’impasse sur le vol Genève – Zurich, la compagnie saurait qu’il n’a pas embarqué et c’est tout son trajet qui tombe à l’eau.

Swiss, pourtant, rappelle que cette manigance n’est pas autorisée. Les conditions de transport stipulent: «Votre billet n’est valable que pour le transport indiqué sur celui-ci, du point de départ jusqu’à la destination finale en passant par les éventuelles escales convenues.» Reste qu’il semble toutefois difficile pour Swiss de prouver que cette clause n’a pas été respectée dans le cas du billet de train.

Et que les Romands ne se réjouissent pas trop vite: le programme «Swiss Air Rail» qui combine le train pour l’aéroport et le billet d’avion ne fonctionne pour l’instant qu’avec l’aéroport de Zurich. Vous ne pourrez donc pas faire semblant de partir de l’autre bout du pays en train pour espérer faire baisser le prix de votre vol depuis Genève.

Prix très volatils Les prix des billets d’avion ont connu une spectaculaire hausse depuis le trafic aérien a repris de manière soutenue après la pandémie. Les compagnies aériennes ont expliqué que la raison résidait principalement dans une disproportion entre la demande et l’offre. Il s’est toutefois produit une relative détente cet été. L’Office de la statistique notait, dans son relevé mensuel de l’inflation, que les prix avaient légèrement reculé en juin de cette année. Mardi, Comparis a analysé la situation est également conclu qu’en juillet, «les consommateurs ont payé 10,5% de moins pour le transport aérien qu’en juin.» Mais ceci n’est qu’une atténuation après «les hausses de prix saisonnières disproportionnées au printemps».

