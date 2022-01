Jeux olympiques : Ajustement des mesures anti-Covid face aux inquiétudes

Les mesures sanitaires concernant les prochains JO ont subi certaines modifications, répondant ainsi au mécontentement de certaines délégations.

Meilleure adaptation

«En consultation avec les experts médicaux et le Comité international olympique», pressé de questions à ce sujet depuis des jours, Pékin 2022 et le gouvernement chinois ont «affiné» leur gestion sanitaire «pour mieux l’adapter à l’environnement actuel et soutenir les participants aux Jeux».