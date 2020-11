On ne peut pas refaire l’histoire, mais à mesurer la nature des bourdes multipliées par Fabian Schär à Cologne, qui ont coûté la victoire à la Suisse en Allemagne (3-3), on se demande si la présence d’Akanji n’aurait pas rassuré tout le monde.

« Je me sens bien, je suis en forme, dit aussitôt Akanji. Je ne ressens plus rien de ce qui m’a éloigné de la sélection il y a un mois. Les symptômes de ce Covid que j’ai eu, c’était un peu de mal de tête, un sentiment de fatigue. Cela n’est pas allé plus loin, heureusement. Forcément, au début, quand tu es diagnostiqué positif, il y a un peu de peur. Parce que tu ne sais pas très bien ce qui peut se passer. Maintenant, c’est derrière moi et je suis prêt à jouer. »