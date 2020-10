Face à la Croatie donc, les Helvètes joueront avec une équipe que l'on peut qualifier de «mixte». Omlin défendra les buts de sa sélection pour la première fois. Il aura devant lui une défense formée de Cömert, Schär et Omeragoc (1re aussi), avec sur les flancs le néophyte Lotomba et Ricardo Rodriguez à gauche. Au milieu, Sow, Xhaka et Edimilson seront chargés de freiner les demis adverses et de fournir de bons ballons à la doublette d'attaque Gavranovic/Mehmedi.