Pandémie - Akhenaton est sorti de l’hôpital, mais très éprouvé par le virus

Pour rappel, le rappeur marseillais à qui l’on doit notamment «Je danse le Mia» avait écumé les plateaux télé, ces derniers mois, pour dire tout le mal qu’il pensait du pass sanitaire et de la vaccination obligatoire.

Il y a moins d’un mois, Akhenaton avait posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il déclarait: «Je le répète et je le redis depuis de nombreux mois, avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers.»