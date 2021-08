Coronavirus - Akhenaton, positif à la Covid-19, est hospitalisé pour détresse respiratoire

Il est contre la vaccination obligatoire et le passeport sanitaire

Pour rappel, mi-juillet, Akhenaton avait posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il disait être opposé à la vaccination obligatoire. «Je le répète et je le redis depuis de nombreux mois, avec le groupe IAM nous sommes contre le passeport sanitaire, contre la vaccination obligatoire à l’usure ou non dans le cas des soignants et d’autres métiers», avait-il dit avant d’ajouter: «Nous aimerions que les gens qui ont tant de soi peu de conscience, dans le corps médical, prennent enfin la parole, que les journalistes, qui vont dans un sens unique depuis un an et demi maintenant, qui ont une autre vue l’expriment aussi. Malheureusement, ces lois sont dangereuses pour tout le monde. C’est ensemble qu’on trouvera des solutions. Vive la vie, vive l’amour, vive l’humanité.»