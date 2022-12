Hockey sur glace : Akira Schmid brille dans les buts de New Jersey, Timo Meier passeur décisif

La nuit de samedi à dimanche a offert un programme chargé en NHL, avec pas moins de 13 rencontres. Hormis Roman Josi et Nino Niederreiter (Nashville), tous les Suisses de la ligue étaient de sortie, pour un bilan global plutôt discret.

La grosse performance est venue de Akira Schmid. Le jeune gardien emmentalois (22 ans) de New Jersey s’est fait l’auteur de 31 arrêts au cours de la victoire des Devils contre Philadelphie (3-2) et a été désigné deuxième étoile du match. Schmid poursuit ainsi son rêve éveillé: rappelé au début du mois de novembre par la franchise qui l’a repêché en 2018, il enchaîne les performances de haut vol, affichant une moyenne d'arrêts de 95,3%. C’est simple: avec lui dans les cages, New Jersey n’a pas perdu une seule fois cette saison. L’équipe entraînée par Lindy Ruff affiche le meilleur bilan de NHL (20 victoires pour 4 défaites).