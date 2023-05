Hockey: Schmid et les Devils redescendent sur terre

Les New Jersey Devils et le gardien Akira Schmid sont mal partis contre les Carolina Hurricanes du Finlandais Sebastian Aho.

L’attaque des New Jersey Devils était en panne (seulement 18 tirs) et le gardien bernois Akira Schmid peu inspiré. La formation du capitaine Nico Hischier s’est inclinée 5-1 à Raleigh face aux Carolina Hurricanes lors du premier affrontement de la série du deuxième tour des play-off de NHL. Dans un match à sens unique, les Devils étaient déjà menés 2-0 après 20 minutes de jeu.

Akira Schmid, phénoménal contre les New York Rangers au tour précédent et notamment blanchi lors du septième acte remporté 4-0, n’a pas réussi à enchaîner face aux «Canes». Le gardien de 22 ans formé à Langnau a concédé trois buts sur les 11 premiers lancers adverses, avant de céder sa place à Vitek Vanecek après une minute et 55 secondes de jeu seulement au deuxième tiers alors qu’il venait d’encaisser un autre but sur le premier tir adverse de la période médiane.